Avellino | doppio sospiro di sollievo per Rastelli | ecco il report odierno

(Di venerdì 18 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Continua la preparazione in casa. Domenica pomeriggio (ore 17.30) sarà sfida in esterna contro l'AZ Picerno. Agli ordini di mister Massimoi calciatori sono stati impegnati prima in una breve seduta video, successivamente sono passati in palestra chiudendo l'allenamento in campo con esercitazioni prevalentemente tattiche. Simone Auriletto e Marco Garetto si sono allenati regolarmente in gruppo. Richard Gabriel Marcone è ritornato ad allenarsi gradualmente agli ordini del preparatore dei portieri Angelo Pagotto. Jacopo Dall'Oglio e Gianmaria Zanandrea hanno svolto un lavoro differenziato. Lavoro specifico e terapie per Ramzi Aya e Antonio Di Gaudio. Picerno-, via libera per i tifosi: start alla prevendita