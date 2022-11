Autonomia | Meloni fa un vertice di maggioranza per mediare Calderoli | “Si fa” Lollobrigida | “Insieme al presidenzialismo”

(Di venerdì 18 novembre 2022) Undiin presenza della stessa presidente del Consiglio persul tasto delicatissimo dell’differenziata. Giorgia, ritornata da poco da Bali dove ha partecipato al G20, tra le prime cose ha voluto convocare un incontro per cercare di placare le tensioni degli ultimi giorni. E lo ha fatto eccezionalmente a Montecitorio e non a Palazzo Chigi. Come nei giorni delle trattative sul risiko ministeriale prima di ricevere l’incarico di premier dal capo dello Stato,si è trasferita negli uffici del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. Ha iniziato, infatti, all’ora di pranzo, a presiedere unsulla riforma dell’con il titolare degli Affari regionali, il leghista Roberto ...

'È una follia la scuola regionalizzata. La scuola è il cuore della cultura nazionale. Manon è nazionalista, e perché vuole regionalizzare la scuola Sei nazionalista, fai la nazionalista per una volta...' . Lo afferma Carlo Calenda , leader di Azione.Il presidente del Consiglioha incontrato Calderoli, i vicepremier Salvini e Tajani, il ... L'è nel programma di governo ma va fatta - è il refrain - all'interno di una cornice più ...I tempi dell’autonomia andranno di pari passo con il presidenzialismo. Affiancando i due dossier Meloni allunga i tempi e mette in cima alle priorità uno dei punti più importanti del proprio programma ...Si è tenuto oggi un incontro oggi tra il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepresidenti Matteo ... in più per sperare che il percorso per l ...