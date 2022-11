Autonomia | Fitto “Ci muoveremo nell' ambito della Costituzione”

(Di venerdì 18 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Noi ci. Le polemiche che vengono fatte a me appaiono molto strumentali. Gli articoliche regoleranno l'approvazione di questo provvedimento sono noti a tutti: mi piace sottolineare il 119 dove si parla di equilibrio e coesione ed è evidente che non ci sarà nessun provvedimento che, come viene raccontato, punta a dividere il Paese. Anzi, è esattamente il contrario. C'è un dibattito surreale secondo cui l'dividerebbe il Paese e creerebbe delle difficoltà. Penso che sia una polemica strumentale e che invece bisogna lavorare a questo tipo di soluzione per trovare un punto di equilibrio”. Così il ministro per gli Affari europei e la coesione, Raffaele ...

Ha aggiunto. "C'è un dibattito surreale" secondo cui "l'dividerebbe il Paese e creerebbe delle difficoltà. Io penso invece che bisogna lavorare per trovare un punto d'equilibrio e ...... e alcuni ministri, tra cui quello per gli Affari regionali Roberto Calderoli , sull'. ... Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Raffaele, al suo arrivo al consiglio Affari ...Per Fitto "c'è un dibattito surreale secondo cui l'autonomia dividerebbe il Paese e creerebbe delle difficoltá, perchè oggi magari il Paese non ha queste differenze clamorose. Io penso che sia una ...Raffaele Fitto prova a buttare acqua sul fuoco sulle polemiche relative alla proposta di legge sull’autonomia differenziata presentata dal ministro per gli Affari Regionali, Roberto Calderoli. “Ci ...