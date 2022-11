(Di venerdì 18 novembre 2022) "Ma una nazione che ha un debole senso dell'unità e scarso patriottismo repubblicano, dove la conoscenza della lingua italiana è insufficiente e quella delle istituzioni nulla, come può venire in ...

Agenzia ANSA

Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo. .... una possibile soluzione alla chiusura del ciclo dei rifiuti e considero l'di Roma un ... Linda Meleo, Virginia Raggi e Daniele Diaco, e il consigliere capitolino della lista Civica, ... Autonomia: Calenda, il Veneto Insegnino meglio l'italiano - Ultima Ora come può venire in mente di insegnare il veneto. Fate educazione istituzionale e il saluto alla bandiera". Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda. (ANSA).Contenti, a me sembra che la Lomabrdia abbia bisogno di un profilo più riformista". Calenda: “ Ho scelto Alessio D'Amato che veniva da Rifondazione comunista, perché è un bravo assessore” Lo ha detto ...