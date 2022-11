Austria-Italia | ecco l'arbitro dell'amichevole

Il lancio coinvolgerà - oltre l'- anche Germania, Regno Unito, Russia,, Francia, Polonia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo per approdare poi, nel 2022, in Spagna, Portogallo e Usa. ...Non prenderà parte alla spedizione austriaca: domenica è in programma l'amichevole con l', ultimo atto dello 'strano' 2022 dell', ma Tonali sarà già in vacanza. È la Gazzetta dello ...Dopo essere entrato praticamente a fine gara nel match vinto dall'Italia contro l'Albania (3-1), Federico Chiesa, esterno d'attacco della Juventus, dovrebbe far parte dei titolari nella sfida che gli ...(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Christian Dingert arbitrerà l'amichevole dell'Italia in programma domenica sera (ore 20,45) sul terreno dello stadio Ernst Happel di Vienna contro l'Austria. Il direttore di ...