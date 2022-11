Atp Finals Torino 2022 | Djokovic mai domo | batte Medvedev dopo una battaglia infinita

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 novembre 2022) Tre ore e undici minuti di lotta, orgoglio e grande cuore. Novaknon molla,Daniil6-3 6-7(5) 7-6(2) e chiude il girone con tre vittorie e zero sconfitte, tutto il contrario del russo che invece saluta le Atpdicon zero successi e con sole sconfitte, maturate tutte e tre al tie-break decisivo del terzo set. Quella di oggi è stata una partita che non doveva dire nulla a livello di classifica ma che invece è stata partita vera: dal primo all’ultimo punto. Domani, in semifinale,affronterà l’americano Taylor Fritz. RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO PROGRAMMA E COPERTURA TV I DUE GIRONI MONTEPREMI PRIMO SET – Inizio di partita equilibrato conche sembra più centrato rispetto al suo avversario, ma non riesce a ...