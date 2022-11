Assegno unico fino a 200 euro | aiuti per il caro-bollette e tassa su Amazon | le misure della Manovra

(Di venerdì 18 novembre 2022) «Dimostriamo che, come promesso, le nostre priorità sono combattere ile l?inflazione, ma è evidente che c?è anche tanto altro da fare, specie per...

Le novità sul tavolo del governo dovrebbero essere rappresentate dal raddoppio da 100 a 200 euro della maggiorazione forfettaria dell'universale per i nuclei familiari con quattro o ...È una delle proposte avanzate dal ministero della Famiglia. In 7 mesi con l'erogati quasi 9 miliardi di euro a circa 6 milioni di ...Più aiuti per le famiglie numerose e taglio del cuneo fiscale di 3 punti (dai 2 attuali) per i redditi fino a 35 mila euro lordi l’anno. Sono alcune novità della manovra.«Dimostriamo che, come promesso, le nostre priorità sono combattere il caro bollette e l’inflazione, ma è evidente che c’è anche tanto altro da fare, specie ...