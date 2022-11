Ascolti tv | Zelig batte Esterno Notte | la serie rai chiude calando

(Di venerdì 18 novembre 2022) Inedita sfida al giovedì sera tra la fiction di Rai 1 alla sua terza puntata,, in onda nella classica collocazione del Grande Fratello VIP. Vince Canale 5 nella gara aglitv del 17 novembre 2022. Complice anche la durata maggiore, il programma con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio supera Rai 1 di 5 punti di share circa e porta a casa il titolo di più visto della serata. Ultima puntata di, forse anche la più “semplice” da seguire dal punto di vista della narrazione, visto che nel terzo episodio, la vicenda de sequestro Moro veniva raccontata dal punto di vista di sua moglie Eleonora. Una terza puntata che conferma però il calo degli. Probabilmente, come abbiamo già detto, la Rai si aspettava comunque questo genere di ...

tv, ieri sera: Esterno Notte vs. Auditel ieri sera, 17 novembre 2022 Sfida Rai1 contro Canale 5: "Esterno Notte" contro "". Chi ha vinto Rai 1: Esterno Notte , la serie televisiva ...... giovedì 17 novembre che vedrà invece l'emissione del programmacondotto da Claudio Bisio e ... che tiene compagnia a molte persone ed è molto seguito tanto che glilo premiano ...Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Zelig 2022. Su Italia 1 Stolen. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 17 novembre 2022 Di seguito tutti i dati che verranno ...Ascolti tv dati auditel ieri sera giovedì 17 novembre 2022 ... Ieri sera, giovedì 17 novembre, su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata di Zelig mentre su Rai 1 è andata in onda Esterno Notte ...