Ascolti tv Esterno Notte serie tv Aldo Moro dati auditel ultima puntata | quando ha fatto Rai 1 ieri sera 17 novembre?

(Di venerdì 18 novembre 2022), giovedì 172022, è andata in onda su Rai 1 l’di, latv sulla storia di: ma quanto hain termini ditv? Ecco tutti ie lo share. Leggi anche: Uomini e Donne, Michela ha 80 anni ma non invecchia «I medici studiano...

È la (mini)serie del momento. Tutti ne parlano anche perché a ospitare i sei episodi dinotte di Marco Bellocchio su Aldo Moro, interpretato magistralmente da Fabrizio Gifuni, è la ......Non è detto chenotte riesca a tenere questi numeri, il primo giorno c'è stato l'effetto evento a fare da traino. Comunque vadano gliè un film d'autore, è un'opera che può non ...Spesso i costi di produzione non risultano proporzionati agli ascolti. E più si va avanti peggio è ... Si pensi, ad esempio, al grande successo della serie Chernobyl o a Esterno Notte di Marco ...L'amichevole Italia – Albania di calcio trasmessa da Rai1 si è aggiudicata la prima serata di ieri grazie a 4.412.000 telespettatori e il 21,6% di share. 'Chi l’ha visto' su Rai3, grazie a 2.169.000 ...