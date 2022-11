Ascolti TV 17 novembre 2022 | boom L' Eredità con l' addio di Marco | la reazione del pubblico

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 18 novembre 2022) Rieccoci con la rubrica dedicata all'analisi deglitv del giorno 17. In prima serata era attesa la parte finale di Esterno notte, ma si è riscontrato un calo di audience rispetto alle prime due puntate. Non sorvoliamo su L', la cui puntata è stata segnata dall'uscita di scena di. Il ragazzo piemontese non è riuscito a completare in tempo le sue definizioni ed è stato ‘costretto' a lasciare il game show. L'di Bombi è stato a dir poco emozionante, soprattutto per ladelpresente in studio!TV 17Prime Time, calano i risultati di Esterno notte Nel Prime Time di Rai 1 è stata trasmessa l'ultima puntata di ‘Esterno notte', che però ha riscontrato ...