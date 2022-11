Arsenal | svolta storica | Edu Gaspar primo ds della storia del club

(Di venerdì 18 novembre 2022) L’ha appena scritto ladel proprio: infatti, Eduè stato nominato come direttore sportivo del. Il brasiliano 44enne, in precedenza direttore tecnico dei londinesi, non è solo il “nuovo” ds dei Gunners, ma è anche illoro. A sottolineare l’unicitànomina, dopo un’era passata con Arsene Wenger nel ruolo di manager, e quindi non solo tecnico ma con capacità decisionali a tutto tondo, è proprio l’sul proprio profilo Twitter, dove si legge: “Siamo lieti di annunciare che Eduè stato nominato nostrodirettore sportivo in assoluto“. SportFace.

Radio Radio

... per Mudryk c'è ladecisivaE' tra gli uomini mercato, i talenti più ambiti dalle big europee. infatti, è confermato il forte interesse dell'per il 21enne esterno sinistro dello ...... Il Napoli ha vissuto l'ultima stagione come quella della: non si è strappato i capelli per ... L'stava rilanciando, il Napoli ha sequestrato Kvaratskhelia nel vero senso del termine, ... Svolta epocale all'Arsenal: Edu Gaspar è il primo direttore sportivo nella storia dei Gunners Il tema aveva suscitato polemiche l’estate scorsa dopo le denunce delle stesse atlete. E anche dopo la segnalazione delle calciatrici dell’Arsenal che avevano sollecitato il disagio. Wimbledon allenta ...E’ presto per parlare di calciomercato, anche perché il mister ha voglia di testare molti dei suoi elementi durante le amichevoli a Dubai, contro Arsenal e Liverpool. Una volta tornati in Italia ci ...