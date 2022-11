Antonino e Oriana | cosa è successo sotto le coperte? “Ci siamo lasciati andare…” | confessione al GF Vip

In questi ultimi giorni invece,si è tanto avvicinato ad, la nuova concorrente entrata soltanto da pochi giorni e che fin da subito ha catturato la sua attenzione. Ciò che non è ...Mercoledì notteMarzoli eSpinalbese sono finiti sotto le coperte e per almeno 15 minuti si sono mossi parecchio. Ieri sera l'ex di Belen ha parlato di questa nottata movimentata con Antonella ...Antonino Spinalbese ha confessato il suo interesse per Oriana Marzoli. Prima con Luca Salatino, poi con Antonella Fiordelisi ha ammesso di provare qualcosa: “Con lei mi sono lasciato andare, mi piace.Oriana Marzoli, fonte Facebook È la concorrente che con la sua bellezza sta conquistando chiunque all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Soprattutto Antonino Spinalbese sembra essere davvero ...