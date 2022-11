Anticipazioni Tempesta d’Amore | la puntata di oggi | 18 novembre

Leggi su zon

(Di venerdì 18 novembre 2022): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50 . Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 18Robert si confida con Andre dicendogli di mantenere il riserbo, lo zio risponde che spera che lo faccia anche Ariane. Erik affronta Paul dicendogli che non doveva sminuirlo davanti ai dipendenti come ha fatto il giorno prima difendendo Josie. Selina offre a Maja la fede nuziale della bisnonna Almut dicendo che viene tramandata da generazioni e visto che lei sarà la prima Von Thalheim a sposarsi è giusto che vado a ...