Ansaldo E | Marino | al 31 12 ricapitalizzazione o mi dimetto

"Se entro il 31 dicembre non avverrà la ricapitalizzazione, l'Ad di Ansaldo Energia Giuseppe Marino, il primo gennaio del 2023 si dimetterà". Lo annunciano i sindacati e la notizia è confermata dall'azienda. La frase è stata pronunciata durante un incontro avvenuto con i lavoratori in sciopero. Importante dichiarazione dell'amministratore delegato di Ansaldo Energia, Giuseppe Marino, che dopo aver convocato i lavoratori in sciopero avrebbe comunicato che, se non dovesse arrivare la certezza di una ricapitalizzazione da parte di Cassa Depositi e Prestiti entro il 31 dicembre, si dimetterà il primo gennaio del 2023. La frase, riportata dai sindacati, è stata confermata dall'azienda: stretta di mano tra il dirigente e la delegazioni di lavoratori. (ANSA) - GENOVA, 18 NOV