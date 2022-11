Anno di prova | anche i docenti assunti da straordinario bis devono svolgere almeno 180 giorni di servizio | ma non valgono quelli svolti prima della nomina

(Di venerdì 18 novembre 2022)die formazione: il Ministero ha pubblicato l'attesa nota in cui si riassume la platea degli interessati, data la sovrapposizione di diverse procedure di assunzione nonché il modello di formazione e le attività da espletare. Confermato quanto già anticipato dalla nostra redazione:ti nel 2022/23 da concorsobis, qualunque sia la data di assunzione,180didi cui120 di attività didattica. L'articolo .

... in occasione di altre opere: 'Tosca', 'Pagliacci' e, lo scorso, 'Il Barbiere di Siviglia', nell'ambito della stagione 'Torniamo all'opera'. Agiman ha lodato, nei giorni diche stanno ...Nell'in corso gli africani hanno pareggiato quattro partite quattro di fila e questo vuol dire ... Ci sicol cippino. Belgio - Egitto XPerché credo che sia uno dei pochi film italiani che negli ultimi anni affronta il problema dell’immigrazione dal punto di vista di un immigrata e non da quello di un italiano che fa un film sugli ..."I messaggi aggiungono convinzione alla nostra opinione secondo cui la massima leadership si sta preparando per un'uscita da tre anni di politica zero-Covid, ma la preparazione medica rimane un collo ...