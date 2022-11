Ancora nessuna traccia del killer delle tre prostitute uccise a Roma

Cronache Picene

Studenti oggi in piazza . "La scuola pubblica non si tocca. La difenderemo con la lotta". E: "se non cambierà lotta dura sarà". Questi alcuni degli slogan urlati al megafono con cui ha ......Delle ragazze cinesi, massacrate in una casa di via Riboty, sempre nel quartiere Prati, non si conoscel'identità, perchè non avevano i documenti. Si fa strada l'ipotesi che si possa trattare ... Area Vasta 5, «Ancora nessuna risposta o riconvocazione in Regione»: al via una nuova manifestazione di protesta Ma nonostante questo il suo fascino indisciplinato resiste ancora. Il punto è che cozza con il resto del Paese: in Italia nessuno, probabilmente, si sarebbe sognato di annullare le elezioni per troppa ...E’ difficile accettare che quasi 200 anni dopo discutiamo ancora di lavaggio delle mani… A volte la banalità del male è dura a morire. Ma nell’Italia del 2022 nessuno si scandalizza E’ come se il ...