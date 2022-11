Amore e affinità di coppia | il nuovo Oroscopo letterario di Nina Segatori

Leggi su amica

(Di venerdì 18 novembre 2022), astrologa 3.0 e floriterapeuta, è la fondatrice della pagina Instagram di(@) nella quale unisce le sue grandi passioni: astrologia, cinema e letteratura. «Tutte le coppie possono funzionare o meno, perché non sono le stelle a decidere se due persone siano fatte per stare insieme. L’astrologia, però, è un ottimo mezzo per capire come si può far andare al meglio il rapporto di. Così ho deciso di preparare un manuale facilmente consultabile, una guida, una stella cometa che indichi il cammino da percorrere insieme, stretti mano nella mano alla persona che si ama»:, astrologa 3.0 e floriterapeuta, presenta così il suo...