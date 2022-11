Amici22 | anticipazioni della puntata di Domenica 20 Novembre

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 18 novembre 2022) Allerta spoiler: ecco cosa succederà durante la prossimadi Amici di Maria De Filippi Stando a quanto riporta l’account Twitter di Amici News, a cominciare dai cantanti, in sfida con le cover, giudicati da Dardust. Il migliore risulta essere Tommy Dali, mentre ultimo è Ascanio, che finisce in sfida immediata contro l’aspirante allieva Angelina Mango, figlia del celebre cantautore morto nel 2014. A giudicarli arriva l’ex professore di Amici Carlo Di Francesco, che premia la cantante e condanna all’eliminazione l’allievo. Sempre nel canto, Piccolo G supera il compito che gli era stato assegnato da Arisa. Per quanto riguarda il ballo, a giudicare la gara tra gli allievi sono stati chiamati Eleonora Abbagnato, Garrison e Irma Di Paola, che hanno piazzato Maddalenadavanti a tutti e ultimo Samuel. Anche in questo caso è prevista la sfida immediata, che per volontà ...