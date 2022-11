Amici 22 | nella scuola entra la figlia di un famoso cantante

(Di venerdì 18 novembre 2022) Nel corso dell’ultima registrazione di22, quella che vedremo in onda domenica 20 novembre 2022, Ascanio è arrivato ultimogara delle cover ed è stato messo subito in sfida da Lorella Cuccarini. La sfidante, Angelina Mango, lo ha battuto ed èta ufficialmente a far parte del cast di allievi di22. Ma Angelina non è una alunna qualunque, e a rivelarlo è il suo cognome.22, chi è la nuova allieva Angelina Mango Angelina, la nuovadella classe di2022 di Maria De Filippi è ladi Mango,e autore di brani indimenticabili, che hanno fatto la storia della canzone italiana, e che è venuto a mancare otto anni fa all’età di sessant’anni. Dotata di una voce bellissima, timida e poco ...

Savona . Gli alberi sono i nostri più grandilotta alla crisi climatica e per la tutela del nostro territorio dal punto di vista idrogeologico: assorbono CO2, producono ossigeno e sono indispensabili per la vita sul nostro pianeta.Il cristiano è un uomo di speranza etempesta è chiamato a mostrare la forza della sua fede'. ... Ha chiuso il suo intervento mostrando la casa dia Kijv bombardata e ha invitato a ...Amici 22: Da non credere, nella scuola è entrata la figlia del noto cantante. Avete visto di chi si tratta I fan non potevano credere ...Anticipazioni Amici 22 del 17/11/22: due allievi eliminati dalla scuola Ecco cosa è successo nella puntata che vedremo in onda domenica Si sono da poco concluse le… Leggi ...