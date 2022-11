Amici 22 | anticipazioni registrazione 17 novembre 2022 | eliminati due allievi

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ieri pomeriggio, giovedì 17, è stata registrata una nuova puntata di22 che andrà in onda su Canale 5 domenica prossima, 20. La puntata è iniziata con il festeggiamento del compleanno di Alessandra Celentano, che non ha voluto dire quanti anni compiva, ed è proseguita con Mattia che insegnava i passi di Zumba a Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa. Quindi Maria De Filippi ha fatto entrare l’ospite della puntata, Fabrizio Moro, e ha annunciato le gare di ballo e canto.22, la gara di ballo è stata vinta da Maddalena: Claudia è fuori Si è cominciato con la gara di ballo giudicata da ben tre giudici, ovvero Irma Di Paola, Eleonora Abbagnato e Garrison. A trionfare è stata Maddalena, che ha preso un bel 8 . Quindi Mattia e Ramon hanno preso poco ...

Quando va in onda l'ingresso ad. La sua ammissione nella Scuola emerge dalleriportate da Superguida TV , in collaborazione conNews . La sfida dovrebbe andare in onda ...Le ultimesul pomeridiano di22 annunciano l'ingresso nel talent di una cantante figlia di un volto noto della musica. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni che circolano sulle ...Proseguendo con le anticipazioni, ad Amici 22 è poi arrivato il turno della gara di canto. Per l’appunto, la gara in questione è stata giudicata da Dardust. Dalla classifica dei voti sono risultati ...Mercoledì 17 novembre 2022 c’è stata la registrazione della decima puntata di Amici di Maria De Filippi, edizione 2022. Tantissimi gli eventi accaduti durante questa puntata, che andrà in onda ...