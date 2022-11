Amichevoli Nazionali | il Belgio cade contro l’Egitto | 1-2 a Kuwait City

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ilnell’ultimo test prima di volare in Qatar per disputare il Mondiale. Nell’amichevole disputata al Jaber Al-Ahmad International Stadium dii Diavoli Rossi perdono 2-1, che va in vantaggio nel primo tempo con Mohamed per poi raddoppiare nella seconda frazione con Trezeguet.che accorcia nel finale con Openda senza riuscire a pareggiare il match. Presenti in campo diversi possibili titolari durante il Mondiale come De Bruyne, Hazard, Carrasco e Alderweireld, perni dell’ormai collaudato 3-4-2-1 del c.t Roberto Martinez, che attende il ritorno in condizione di Romelu Lukaku, rimpiazzato oggi da Batshuayi, pedina fondamentale per il percorso nella competizione della sua ...