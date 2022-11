All’Eur la Champions League di calcio balilla

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 novembre 2022) – Apertura sabato col ministro per lo sport Andrea Abodi e l’assessore Onorato – Una festa nella festa vissuta nel segno dello sport e dello stare insieme e rivolta, in modo particolare, ai più piccoli. In vista della due giorni di gare delladipromossa dalla FIGEST, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, e organizzata in collaborazione con la Licb, la Lega Italiana, per domani (sabato 19 novembre) e dopodomani (domenica 20 novembre); il centro tecnico della Fib, Federazione Italiana Bocce, di via Fiume Bianco a Roma, ha ospitato l’iniziativa “Aspettando la…”, destinata ad alunne ed alunni degli Istituti comprensivi del Municipio Roma IX Eur che patrocina l’evento insieme all’Assessorato allo Sport del Comune di Roma e al ...