Alesse UnivAq | ' Da Alfasigma innovazione e radicamento su territorio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 18 novembre 2022) Pescara, 18 nov. (Adnkronos Salute) - "L'Università dell'Aquila è in questo importante evento al fianco die dell'intero comparto farmaceutico, vera ricchezza della regione Abruzzo, e si mette a disposizione con il proprio patrimonio di saperi, per incidere in maniera sinergica sul benessere economico e sociale delabruzzese". Così Edoardo, rettore dell'Università degli Studi dell'Aquila e già presidente del Polo dichimico-farmaceutico della regione Abruzzo Capitank, questa mattina durante l'inaugurazione del nuovo reparto Sterile 4 diad Alanno, in provincia di Pescara. La cerimonia è stata anche l'occasione per sottolineare il rapporto che l'azienda farmaceutica ha da tempo con l'Università dell'Aquila e il. ...