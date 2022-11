Alessandro Haber finito in sedia a rotelle per un intervento sbagliato | “Ho pensato di farla finita” | cosa è successo

(Di venerdì 18 novembre 2022)in: da 8 mesi vive una vita da disabile, e tutto nella sua quotidianità ha assunto contorni estremamente differenti da prima. Solo oggi l’attore sente di avere la forza di raccontare la sua storia esia accaduto, e perché abbia ancheal suicidio. Tutto è cominciato 8 mesi fa: un dolore persistente alla gamba lo aveva indotto a una serie di visite mediche ed era emerso che aveva due vertebre schiacciate. A quel punto si era dovuto sottoporre ad un’operazione, che però è andata male: poi, è arrivata una seconda operazione. Il risultato finale:Hater ha perso l’uso delle gambe e vive in. A Il Corriere della Sera Hater non risparmia parole ...

in sedie a rotelle per un'operazione andata male: "Guardo il mondo a mezza altezza" L'attore ha parlato della sua condizione causata da un'operazione andata non bene. "Ho uno stato d'..., intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato dei problemi di salute che lo hanno colpito. Da otto mesi, l'attore 75enne pluripremiato non riesce a camminare da solo. Si muove con ...Alessandro Haber, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato dei problemi di salute che lo hanno colpito. Da otto mesi, l’attore 75enne pluripremiato non riesce a camminare da solo. Si muove con ...Che non fosse un periodo facile nella vita di Alessandro Haber l’avevamo capito durante l’ultima Festa del Cinema di Roma, quando l’attore, 75 anni, si è presentato sul red carpet su una sedia a ...