Alessandro Cattelan | “Invito il pubblico al mio funerale… a teatro!”

(Di venerdì 18 novembre 2022) «Tra sorrisi e canzoni alla sfida del teatro» Il Mattino, di Luciano Giannini, pag. 35 Andrà in scena da morto. E sì, il 26 novembre ad Alessandria, vicina alla natia Tortona, si presenterà da morto alcon il suo primo one-man-show – titolo «Salutava sempre» – per arrivare, il 7 dicembre, all’Augusteo di Napoli. Sposato, due figlie, 42 anni, dinamico, intelligente, eclettico, parlantina rapida e concreta,è un nitido esempio di uomo di spettacolo dei nostri tempi, che a sette anni già annusava gli odori del palcoscenico come giurato allo Zecchino d’oro. Oggi è un conduttore radio-tv di successo, lanciato da Sky e con qualche problema di acclimatamento in Rai, ma anche scrittore, attore e calciatore: Ruolo? «Difensore centrale». Per chi tifa? «L’Inter, ma il Napoli è la mia seconda squadra, sono contento ...

Quest'autunno, in occasione del 2° anniversario del lancio del marchio di 'King C', Gillette ha lanciato una campagna con un testimonial d'eccezione, Alessandro Cattelan. Un'iniziativa pubblicitaria che nasconde un importante ampliamento di strategia per il brand di prodotti per la rasatura, volto a intercettare un nuovo target, quello degli