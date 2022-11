Alberto Zamperla | è morto l' imprenditore “giostraio” che ha rivoluzionato i parchi tematici

4 - Lutto nel mondo dell'imprenditoria vicentina e mondiale per la scomparsa del 're delle giostre', 71 anni, che si è spento ieri sera in ospedale a causa di una ......i figli erano in Florida a presentare i nuovi progetti dell'azienda fondata dal AntonioLutto nel mondo dell'imprenditoria vicentina per la scomparsa del "re delle giostre"...Scritto da Daniele Duso “Con profondo dolore annunciamo la scomparsa di Alberto Zamperla. Un uomo generoso, un visionario, un pioniere del divertimento che ha saputo regalare sorrisi a milioni di ...Lutto nel mondo dell’imprenditoria vicentina per la scomparsa del «re delle giostre» Alberto Zamperla che si è spento giovedì sera a 71 anni d’età in ospedale, a causa di una breve malattia che non ...