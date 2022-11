Alba Parietti e Paola Barale come Thelma e Louise | belle vere senza età

(Di venerdì 18 novembre 2022) C’è una “coppia” esplosiva del mondo dello spettacolo italiano che piace sempre tanto? Sì, due nomi:età,”. Siamo abituate a leggere i “veleni” della televisione, a osservare conduttrici che si allontanano, a subire in parte le influenze di questi rapporti burrascosi. E quando qualcuno va d’amore e d’accordo, ci sembra quasi un miracolo. Nel caso dellae della, non è la prima volta che possiamo ammirare il grande legame che le ha sempre unite., le moderne...

Elle

C'è una "coppia" esplosiva del mondo dello spettacolo italiano che piace sempre tanto Sì, due nomi:e Paola Barale . Belle vere, senza età, come "Thelma e Louise". Siamo abituate a leggere i "veleni" della televisione, a osservare conduttrici che si allontanano, a subire in parte le ...... abbiamo già riportato nei giorni scorsi un'altra anteprima di Blogo, relativa al quarto giudice, che sarà la coppia Cirilli - Paolantoni, mentre è stata annunciata anche un'ospitata di,... Alba Parietti cambia look: il nuovo taglio lungo con extension è top Hearst e le terze parti usano i cookies e le tecnologie simili (“Cookies”) su questo sito. Alcuni Cookies sono necessari per il corretto funzionamento del sito e per fornirti i nostri contenuti. Altri ..."Oggi ero venuta qua con le idee poco chiare" ha esordito Alba Parietti sui social, mostrandosi assieme al suo hai stylist di fiducia. "Si vede il risultato! Una spuntatina!" le ha fatto ironicamente ...