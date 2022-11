“Al posto di Serena Bortone” Oggi è un altro giorno | dopo le voci arriva la nota ufficiale della Rai

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 18 novembre 2022)è un, salta puntata didel programma diretto da. Una voce che era nell’aria confermata dalla produzione tramite il proprio account Twitter. Sul social si legge: “A causa di uno sciopero,è unnon andrà in onda, ma saremo comunque con voi con una puntata speciale. Una collection con il meglio delle nostre puntate a Sanremo 2022”. Un destino checondivide con altri programmi Rai. A saltare anche ‘I Fatti vostri’. A confermare la mancata trasmissione di I Fatti vostri per la seconda giornata di fila è stato tra l’anche Salvo Sottile, che pochissime ore fa ha pubblicato un tweet in merito dando appuntamento ai ...