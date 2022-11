TGCOM

Primato significativo - Per quanto riguarda i riconoscimenti Unesco per l''l'Italia, da questo punto di vista, è una potenza mondiale', dice Petrillo, sottolineando che i 5 assegnati sono ...ROMA - All'Italia il primato mondiale dei riconoscimenti Unesco nel settore dell': con 5 sui 68 totali assegnati a livello globale, il nostro Paese si posiziona al primo posto nella classifica. A seguire il Marocco con 4 riconoscimenti Unesco, 3 a Turchia e Azerbaigian, ... Agro-food, Unesco: Italia prima al mondo per riconoscimenti L'Unesco incorona l'Italia. Nel settore dell'agro-food è suo il primato mondiale dei riconoscimenti: 5 sui 68 totali assegnati a livello globale. Il nostro Paese si posiziona in classifica davanti a ...ROMA – All’Italia il primato mondiale dei riconoscimenti Unesco nel settore dell’agro-food: con 5 sui 68 totali assegnati a livello globale, il nostro Paese si posiziona al primo posto nella ...