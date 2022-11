Adidas lancia la sua collezione NFT

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 18 novembre 2022) (Adnkronos) – Seguendo le orme dei suoi principali rivali,, colosso dell’abbigliamento sportivo, ha recentemente annunciato il lancio di una nuovaNFT, “Virtual Gear”, dedicata al metaverso. I collezionabili, che verranno rilasciati sul mercato in 16 pezzi, saranno “wearables”, indossabili, dagli avatar degli utenti attivi nel Web3. Inserendosi in un mercato dalle grandi potenzialità, il brand tedesco punta ad approfondire l’ultima frontiera della tecnologia on chain: l’interazione tra Non Fungible Token e metaverso. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.