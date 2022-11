Acqua non potabile | Mastella | “Da ieri al lavoro per risolvere problematica”

(Di venerdì 18 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSulla vicenda dell’nonil sindaco di Benevento, Clemente, ha rilasciato questa mattina la seguente dichiarazione: “A seguito della nota pervenutasera dall’Asl, secondo cui il campionamento dieffettuato in giornata presso il Pozzo Pezzapiana non rientrava nei limiti previsti per il parametro del tetracloroetilene, abbiamo prontamente emesso un’ordinanza di divieto dell’utilizzo dell’a scopoin alcune zone della città e incaricato la GESESA di rifornire con autobotti i cittadini delle suddette zone e gli ospedali cittadini. Inoltre, la GESESA ha tempestivamente interrotto l’immissione delle acque derivate dal pozzo indagato nella rete di distribuzione cittadina. Dasera ...

Terra è vita

Il problema, per lui,sarà tanto quello di venire beccato, quanto di sopravvivere per dei giorni senza cibo né, del tutto assenti in quella casa. Inside è stato scritto dallo sceneggiator e ...'Ci saranno migrazioni ovunque, abbiamo perso un quarto del nostro raccolto,ci sarà più cibo e, c'è un collasso ecologico e climatico in corso ' , hanno aggiunto. Nelle sale del museo, ... Per l’acqua non servono sciamani ma infrastrutture Scopri le offerte di Amazon sugli accessori Philips scelti apposta per te. Pulire casa non è mai semplice, anzi è molto faticoso. Amazon ha quindi pensato ad una serie di prodotti che possono ...Questa mattina, nonostante l’intervento di alcune squadre comunali per liberare le strade dall’acqua, permagnono i disagi a causa della presenza del fango lungo le arterie cittadine. Inoltre, la ...