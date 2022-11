8 milioni per farci invadere | le cifre della vergogna tedesca contro l' Italia

(Di venerdì 18 novembre 2022) Berlino finanzia la Ong fondata dal compagnovicepresidente del Bundestag?Katrin Göring-Eckardt (Verdi), che è anche membro del SinodoChiesa evangelica di Germania. Secondo quanto rivela il giornale tedesco Bild, "la Commissione Bilancioha approvato una risoluzione per finanziare l'alleanza di salvataggio in mare United4Rescue con duedi euro all'anno fino al 2026 (per un totale di 8di euro)". E si precisa che che si tratta"prima volta che il salvataggio privato in mare dei rifugiati nel Mediterraneo riceve un finanziamento statale". Di più. Sottolinea il quotidiano tedesco che la "cosa notevole è che il fondatore e presidente dell'associazione United4Rescue, Thies Gundlach, è il partner di Katrin Göring-Eckardt". La quale, su ...

Regione Lazio

La Lombardia ha 10di abitanti, il Molise, 300mila. Se vuoi una Sanità di punta,la cura oncologica, dovrai andare in un grande centro. E allora un Ministero cosa fa Prevede il sostegno ...Bando da 27la cooperazione tra Italia e Francia La cooperazione interregionale tra Italia e Francia passa attraverso un bando del programma Interreg Alcotra che stanzia... Migranti, tra ... Quasi 2 milioni per unioni comuni e comunità montane Un investimento da parte di privati di oltre 7 milioni di euro, per una struttura in grado di ospitare circa 260 posti barca ed una serie di servizi. Quella del porticciolo turistico era ...Il finanziamento per la ristrutturazione di Palazzo degli Uffici è di 25 milioni di euro, di cui 20 rientrano nei fondi del Contratto istituzionale di sviluppo (Cis), e 5 sono residuali rispetto a un ...