21 migliori serie tv sullo spazio da vedere

Leggi su screenworld

(Di venerdì 18 novembre 2022) Loprofondo è, per antonomasia, l’argomento ideale per ambientare emozionantitelevisive. Il genere fantascientifico può disporre di numerosi spunti per ammaliare lo spettatore con storie legate a sorprendenti tecnologie e nuovi pianeti da scoprire. Ma non è tutto, perché ambientare unanellosignifica poter disporre anche di coinvolgenti tematiche che riguardano la popolazione aliena che abita i numerosi pianeti che contraddistinguono l’infinito universo. Se amate gli show fantascientifici allacciate le cinture, indossate il casco e la tuta da astronauta e partite insieme a noi per un viaggio interstellare che possa portarvi negli sconfinati confini del luogo dove nessuno può sentirvi urlare. Scopriamo quindi insieme letv...