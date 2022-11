Zerocalcare | il titolo della nuova serie sul Netflix dal 2023

IlQuesto mondo non mi renderà cattivo rappresenta una sorta di mantra che lo stessosi ripete spesso nei momenti della vita in cui sembra più facile fare la scelta sbagliata e ...... a un anno esatto dal suo debutto sulla piattaforma streaming Netflix ,annuncia la tanto attesa serie di animazione dalQuesto mondo non mi renderà cattivo . Scopriamo insieme ...Zerocalcare torna su Netflix dopo Strappare lungo i bordi. Annunciata la sua nuova serie intitolata Questo mondo non mi renderà cattivo ...Netflix ha recentemente svelato "Questo mondo non mi renderà cattivo", la nuova serie TV di Zerocalcare. Ecco tutti i dettagli.