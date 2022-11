Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano in tv domani | canale | orario e diretta streaming Eurolega 2022 2023 basket

Leggi su sportface

(Di giovedì 17 novembre 2022) Il, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida come ottava giornata dell’di. La formazione di coach Messina ha vissuto, fin qui, un inizio di stagione molto complicato: i risultati, soprattutto in campo europeo, latitano, ma soprattutto sembra mancare gioco e continuità di prestazione, anche all’interno della stessa partita. Ecco quindi che questa breve “sosta” senza giocare in campionato potrebbe aver dato modo ai meneghini di trovare qualche soluzione in più, da riproporre già in questo appuntamento in Lituania. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di venerdì 18 novembre, con la partita che verrà trasmessa in ...