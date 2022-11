Xi rimprovera Trudeau | Il nostro colloquio finito sui giornali

"In Canada noi crediamo in un dialogo libero e aperto e continueremo a lavorare insieme in maniera costruttiva, ma ci saranno cose sui cui non saremo d'accordo", replica. L'interprete di Xi ...Il governo cinese assicura che Xi non ha criticato. 'Non penso che quanto accaduto debba essere interpretato come una critica o un rimprovero a qualcuno', ha commentato un portavoce del ...Roma, 17 nov. (askanews) - 'Non è appropriato': così il presidente cinese Xi Jinping ha definito una presunta fuga di notizie relative ai ...(LaPresse) A margine del G20 di Bali duro confronto tra Xi Jinping e Justin Trudeau. Il presidente cinese ha rimproverato il premier canadese, sostenendo che il loro colloquio privato fosse finito ...