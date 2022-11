Wimbledon | total white addio | per le tenniste “sì” ai pantaloncini scuri sotto il gonnellino

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 17 novembre 2022) Anche lo sport si adegua alla rivoluzione dei costumi in corso. E anche le relative ’monture’ indossate dagli atleti. È di queste ore la notizia del cambia di dress code del torneo di: dal 2023 lepotranno indossaredi colore scurola divisa bianca per alleviare qualsiasi forma di ansia durante il loro ciclo, ha annunciato oggi l’All England Club. “L’anno prossimo, le donne e le ragazze che prenderanno parte al torneo avranno la possibilità di indossarecolorati, se lo desiderano”, ha detto in una nota la direttrice del torneo del Grande Slam di Londra, Sally Boltonlineando che la decisione è stata presa dopo «discussioni con le giocatrici e rappresentanti delle parti interessate». «Speriamo che questi aggiustamenti aiutino le ...