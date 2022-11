Wendi Grandinetti è “Nato per vincere”

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 17 novembre 2022) Ci troviamo a Ciriè, un piccolo comune in provincia di Torino, ed è lì chenasce un bel giorno della primavera del 1990. Un nome che, all’epoca, non avrà detto molto alle persone, ma che tempo qualche anno sarebbe stato sulla bocca, e soprattutto tra i capelli, di tutti. Ma chi è esattamente? Per dirla con le parole del suo libro egli è un barbiere, ma non come tanti altri, egli è semplicemente “per”. Gli inizisin da bambino è sempre stato un ragazzo con le idee ben chiare in testa su che cosa avrebbe fatto in futuro, tagliare i capelli come suo padre, ed è proprio lì che inizia! In quel piccolo negozio di neanche 20 metri quadrati il piccolo barbiere in erba comincia a studiare il ...