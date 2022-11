Volley | Modena liquida il Sastamala e vola agli ottavi di CEV Cup | Sanguinetti | Ngapeth e Rinaldi in luce

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 novembre 2022)si è qualificatadi finale della CEV Cup 2022-2023 dimaschile, la seconda competizione europea per importanza. I Canarini hanno sconfitto il VaLePaper 3-1 (21-25; 25-20; 25-20; 25-18) nel ritorno dei sedicesimi di finale, dopo essersi già imposti per 3-0 nel match d’andata in trasferta. I ragazzi di coach Andrea Giani hanno perso il primo set contro la non irresistibile formazione finlandese, salvo poi ritrovarsi e rimontare la situazione abbastanza agevolmente di fronte al proprio pubblico del PalaPanini.se la dovrà vedere con i turchi dell’Arkas Izmir. Bella prova del centrale Giovanni(11 punti, 2 muri) e dello schiacciatore Earvin(13 punti, 3 muri), bene anche il centrale Tobias ...