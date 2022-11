Volley femminile | le migliori italiane della settima giornata di A1 La notte delle alzatrici | Cambi | Bosio e Gennari sugli scudi!

(Di giovedì 17 novembre 2022) LEDI SERIE A1 ALICE DEGRADI: Ci prova la schiacciatrice azzurra a farare marcia a Busto Arsizio ma non basta una sua buona prova che si concretizza con 16 punti, il 50% in ricezione, un rivedibile 38% in attacco, due muri e due ace. FRANCESCA: Ancora lei protagonista nelle fila di Chieri con una prestazione di sostanza. Stupisce la continuità di rendimento dell’alzatrice piemontese che convince aggiungendo ad una regia sagace 4 punti di cui 2 ace. ILARIA SPIRITO: Uno dei motori inesauribili di Chieri, il liberoformazione piemontese. Chiude con l’84% in ricezione e diverse difese, alcune molto preziose. FRANCESCA VILLANI: La “batteria”di Chieri ...

Il commento dell'opposto Bintu Diop dopo il 3 - 0 della Cuneo Granda S. Bernardo contro Balducci Macerata nella settima giornata di Serie A1diInoltre uno sguaardo a 360 gradi sul campionato di A1e su tante peculiarità delregionale. Ospiti in studio Edorado Vagnetti, team manager e scoutman di Bartoccini Fortinfissi ...Bel gesto di fairplay tra la formazione di volley Savino del Bene e la Fiorentina: come mostrato via social dalla società di Scandicci, nella giornata di ieri alcune calciatrici ...Sette vittorie in fila per il Vero Volley Milano nella Serie A femminile e secondo posto in classifica. Domenica trasferta a Conegliano.