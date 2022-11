“Voi nasoni dovete essere cremati” | la frase antisemita del docente di un liceo di Roma

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 17 novembre 2022) Un vergognoso episodio di antisemitismo quello che ha avuto luogo alartistico Enzo Rossi di, dove un professore si sarebbe rivolto agli studenti e alle studentesse di religione ebraica dicendo “voi”. Un terribile mix di stereotipi fisici e riferimenti al triste passato degli ebrei, questo, denunciato dagli studenti in un’assemblea da loro organizzata ieri pomeriggio, proprio mentre ilè occupato (l’occupazione è cominciata lo scorso 7 novembre). Ma gli insulti del professore non si sarebbero fermati qui: alcune studentesse hanno raccontato che l’uomo si sarebbe rivolto a loro in più occasioni con frasi ammiccanti e ambigue come “così mi provochi”, semplicemente perché erano state colte dalmentre ...