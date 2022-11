Vodafone Business e Microsoft Italia annunciano una partnership strategica per il Cloud

(Di giovedì 17 novembre 2022) MILANO –unache pone al centroe connettività per accelerare la digitalizzazione delle impresene per aiutarle a rispondere alle sfide globali e promuovere la loro crescita sostenibile. La collaborazione, che prevede investimenti strategici congiunti in formazione, marketing e sviluppo, mira a offrire alle aziendene, soluzioni integrate di serviziAzure gestiti e connettività avanzata che semplifica la migrazione in. Il rafforzamento della collaborazione tra le due aziende si rivolge alle organizzazioni pubbliche e private di ogni dimensione del nostro Paese: con una focalizzazione ...

e Microsoft annunciano una partnership strategica che pone al centro Cloud e Connettività per accelerare la digitalizzazione delle imprese italiane per aiutarle a rispondere alle ...
"L'economia digitale sarà il fattore critico per la ripresa dell'Italia - dichiara Aldo Bisio, ceo di Vodafone Italia - La partnership con Microsoft rafforza ulteriormente la nostra capacità di ...
Grazie alla collaborazione Vodafone è la prima tra le Tlc in Italia a far parte di «Ambizione Italia Cloud Region Partner Alliance», l'insieme di partner che svilupperà a Milano la prima regione data ...