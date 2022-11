Vittoria improbabile Il Pentagono gela Zelensky e avverte su Putin

(Di giovedì 17 novembre 2022) Difficile che il piano del presidente Volodymyrvada in porto. "La probabilità di unamilitare ucraina, che includa l'espulsione dei russi da tutta l'Ucraina, compresa la Crimea, la probabilità che ciò accada presto non è militarmente alta", ha detto il capo di stato maggiore Usa, il generale Mark Milley, in una conferenza al. L'alto ufficiale ha aggiunto che sarebbe invece possibile una soluzione politica, grazie alla quale i russi si ritirino. Secondo il principale consigliere militare del presidente Joe Biden, la Russia avrebbe ancora un potere di combattimento significativo all'interno dell'Ucraina nonostante le battute d'arresto militari. Milley ha parlato anche della situazione in Asia, perché un qualsiasi attacco cinese a Taiwan sarebbe un errore strategico tanto grave quanto l'invasione russa ...

RaiNews

...'La probabilità di unamilitare ucraina, che includa l'espulsione dei russi da tutta l'Ucraina, compresa la Crimea, la probabilità che ciò accada presto non è militarmente alta'.,..."Con il probabile rallentamento delle operazioni tattiche in Ucraina, dovuto al clima invernale, potrebbe esserci una finestra per dei ... Il Pentagono scettico sulla fine della guerra: improbabile per Kiev una vittoria - Kiev, missile russo ha colpito Odessa - Kiev, missile russo ha colpito Odessa Il gen. Milley invita Kiev a risolverla politicamente. Zelensky contesta la ricostruzione del missile caduto in Polonia e chiede di poter accedere a tutti i ...Chi ha scommesso sui Maneskin per il Best Italian Act deve ricredersi: è nelle mani dei Pinguini Tattici Nucleari ...