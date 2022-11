Virtus Bologna-Valencia oggi | Eurolega basket | orario | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 novembre 2022) In seguito alla vittoria di settimana scorsa nel derby italiano contro Milano, latornerà in campo questa sera per disputare l’ottava giornata della regular season dell’2022-2023. A partire dalle ore 20.30 la squadra di coach Sergio Scariolo sfiderà al Paladozza il: l’obiettivo sarà conquistare il quarto successo stagionale nella massima competizione europea per club. In questo nuovo anno, la compagine emiliana ha dunque perso quattro partite in(più della metà), ma è partita con grandissima determinazione in Serie A (sei affermazioni in altrettanti incontri). Dall’altra parte, invece, il gruppo di Alex Mumbru ha iniziato meglio in campo continentale (score di 4-3), mentre in campionato sta facendo più fatica del previsto (nona posizione). Da evidenziare che le ...