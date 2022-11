Violenza su donne | Ercoli Differenza Donna | ' campagna McDonald' s importantissima'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 novembre 2022) Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Noi pensiamo che siano importantissime campagne come quella di oggi di's che ci aiuta a diffondere la conoscenza in tutta la società del 1522, il numero nazionale antie stalking della Presidenza del Consiglio dei Ministri gestito da. Oggi sappiamo con certezza, a livello scientifico, che l'importante non è dire alledi denunciare, ma dire loro di chiamare chi le sa ascoltare, chi le crede, chi le può aiutare e sostenere nel percorso di fuoriuscita. Saper far uscire unadallae darle i consigli giusti significa occuparsi della sua sicurezza e contrastare gli eventuali femminicidi o i rischi di vita". Lo ha detto la presidente di, Elisa ...