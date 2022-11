Violenza su donne | ass Lucarelli | ' Rapporto con imprese come McDonald' s importante'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 novembre 2022) Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "L'incontro con's è avvenuto meno di due mesi fa e siamo stati entrambi molto veloci a cercare di trovare una sinergia. Il fatto di avere sia le Attività Produttive che le Pari Opportunità all'interno dello stesso assessorato fa sì che per noi ilcon le, anche nei percorsi della battaglia allasulle, possa trovare delle opportunità. Oggi cominciamo con questa iniziativa di utilizzare i punti's sul territorio romano per diffondere il numero anti1522, ma spero che riusciremo insieme a promuovere iniziative per far avvicinare al mondo del lavoro lein uscita dalla, per portarle a un'indipendenza economica che è fondamentale in questo tipo ...