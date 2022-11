(Di giovedì 17 novembre 2022) Terminano con unle ATPdi Rafael. Al Pala Alpitour di Torino lo spagnolo, già sicuro dell’eliminazione prima del match odierno dopo le due sconfitte dei giorni precedenti (contro lo statunitense Taylor Fritz e il canadese Felix Auger-Aliassime), batte il norvegese Caspercon un doppio 7-5 e lascia dunque il torneo dei Maestri con una piccola soddisfazione. Perinvece la competizione continua: il nativo di Oslo ritornerà in campo sabato per giocare la semifinale contro uno tra il russo Andrey Rublev e il greco Stefanos Tsitsipas (i due si sfideranno domani per contendersi il secondo posto del girone rosso). Nella partita odierna l’andamento dei due set è stato davvero molto simile. In entrambi i parziali il game decisivo è stato infatti il ...

OA Sport

... e alcune svolgono anche la funzione di grip alternativi per party game come Marioo Mario ... c'è bisogno di acquistare una Micro SD per avere salvati in memoria, foto e, soprattutto, ...Presente e futuro delle Atp Finals nelle parole del direttore Sergio Palmieri. Ex tennista ed ex agente di John McEnroe, Palmieri è un volto noto delitaliano. La sua esperienza a 360 gradi nel mondo dello sport l'ha portato a ottenere grandi traguardi e una grande autorevolezza in campo internazionale. Al microfono di Stefano Semeraro ha ... VIDEO Tennis, Nadal-Ruud 2-0 ATP Finals 2022: highlights e sintesi, il maiorchino saluta con un successo Il 2022 di Rafael Nadal è stato un anno magico. Il tennista maiorchino è tornato alla grande, ha vinto due titoli del Grande Slam come gli Australian Open e il Roland Garros ed è diventato così il pri ...(Adnkronos) - La testa di serie numero 1 delle Atp Finals ha alzato il suo livello nell'ultimo match del Gruppo Verde, usando le condizioni veloci a suo vantaggio e mettendo in scena i suoi ...