VIDEO Nba | Phoenix - Golden State 130 - 119 | gli highlights

I Cavs incassano la quinta sconfitta in fila contro un avversario complicato come i Bucks: finisce 113 - 98. Guarda gli ...Nonostante la strepitosa prestazione di Steph Curry (50 punti con 7/11 dall'arco), i Golden State Warriors cadono nella prima gara in ... NBA, LaMelo Ball: nuovo infortunio alla caviglia scontrandosi con un tifoso. VIDEO Altra super prestazione per la stella di OKC in questo avvio di stagione. Sul campo di Washington il canadese ha letteralmente dominato, mettendo a referto 42 punti con 7 assist e 6 rimbalzi e tirando ...Leggi su Sky Sport l'articolo NBA, LaMelo Ball: nuovo infortunio alla caviglia scontrandosi con un tifoso. VIDEO ...