VIDEO Nagatomo carica il Giappone in stile Dragon Ball

Gazzetta

Tra i convocati del Giappone per i prossimi Mondiali, l'ex difensore dell'Inter Yuto, oggi all'Fc Tokyo, ha pubblicato su Instagram questo ...... c'era una voglia di calcio che divorava la gente, c'erada scoprire, Giaccherini da ... Il senso di appartenenza non si coltiva solo con isui social, ma tenendo vivo il legame diretto ... Nagatomo carica il Giappone in stile Dragon Ball