VIDEO – Gol capolavoro con l’Italia U20 per Ambrosino | avete visto?

(Di giovedì 17 novembre 2022) Gran gol di Giuseppecon la maglia dell‘Italia Under 20. Il calciatore di proprietà del Napoli, ora in prestito al Como (Serie B), ha realizzato la rete del momentaneo 0-2 nella sfida tra Romania e Italia, categoria Under 20. L’attaccante ha superato il portiere avversario con un delizioso tiro a giro dal limite dell’area. La palla si è insaccata sul secondo palo, lasciando l’estremo difensore Sava completamente spiazziato.Italia Romania-Italia, il gol diILDEL GOL: NAPOLIGoldi Giuseppe #, talento del Napoli in prestito al #Como, durante #RomaniaItalia Under 20 del Torneo 8 Nazioni. pic.twitter.com/wlc7UybzSz— Salvatore Amoroso (@salv amoroso) November 17, 2022è passata in vantaggio ...